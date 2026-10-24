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        Koruyucu aile, otizmli kız çocuğunun hayatına sevgileriyle dokunuyor

        AYNUR ALTUNIŞIK - Aksaray'da yaşayan Bedia Pişkin ve ailesi, 21 günlükken koruyucu aile olarak yanlarına aldıkları Elif'e 2 yıl sonra ağır otizm teşhisi konulmasının ardından, çocuğun eğitimine ve gelişimine katkı sağlamak, geleceğe daha güçlü hazırlanmasına destek olmak için sevgiyle emek veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Koruyucu aile, otizmli kız çocuğunun hayatına sevgileriyle dokunuyor

        AYNUR ALTUNIŞIK - Aksaray'da yaşayan Bedia Pişkin ve ailesi, 21 günlükken koruyucu aile olarak yanlarına aldıkları Elif'e 2 yıl sonra ağır otizm teşhisi konulmasının ardından, çocuğun eğitimine ve gelişimine katkı sağlamak, geleceğe daha güçlü hazırlanmasına destek olmak için sevgiyle emek veriyor.

        İki çocuk sahibi Bedia (41) ile Mustafa Pişkin (48) çiftinin, koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yaptıkları başvuru kabul edildi.

        Çiftin 2021'de henüz 21 günlükken evlerinin kapılarını açtığı Elif'e 2 yaşına geldiğinde otizm teşhisi konuldu.

        Çocuğun gelişimi için ailesiyle uzmanlardan destek alan, eğitici videolar izleyen, kurslara giden ve çocukla daha fazla vakit geçiren Bedia Pişkin, anaokuluna giden Elif'in rehabilitasyon merkezindeki eğitimine de önem veriyor.

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        - "Biyolojik annelerin hissettiği her şeyi hissettim"

        Bedia Pişkin, AA muhabirine bir yakınlarının koruyucu aile olmasıyla kendilerinde de bir çocuğun hayatına dokunma fikrinin oluştuğunu söyledi.

        Başvurudan bir süre sonra olumlu yanıt aldıklarını anlatan Pişkin, "Kuruma gittiğimizde bir bebek vardı karşımızda, çok tatlıydı. İlk görüşte kanımız kaynadı. Birkaç hafta süren işlemler bitince de bebeğimizi evimize getirdik." diye konuştu.

        Pişkin, Elif'in de katılmasıyla ailelerindeki sevgiyi katladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Elif'i aile hekimine götürdüğümüzde bazı şeylerden şüphelendi. Tetkikler sonrası kızımıza otizm teşhisi konuldu. Kızımızla iki yıl hızlı ve güzel geçti. Özel bir çocuk olduğunu öğrendiğimizde üzüldük. O günden sonra otizmle mücadelemiz başladı. Ben otizm nedir bilmiyordum. Hiçbir fikrim yoktu. Çok ağladım, çok sızlandım. Biyolojik annelerin hissettiği her şeyi hissettim. Çocuğumun büyüyünce ağır yükü nasıl kaldıracağını dert edindim. Pes etmemem gerekiyordu ve bunu biliyordum. 'Ne zamana kadar koruyucu ailesi olacaksınız?' diye soruyorlar. Ömrümüz yettiğince, herkes biyolojik çocuğuna ne zamana kadar bakıyorsa biz de öyle bakacağız."

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        Otizmle ilgili eğitimlerin çok faydasını gördüğünü anlatan Pişkin, şu an 5 yaşında olan kızındaki ufak gelişimlerin bile kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

        Pişkin, ailecek kızlarını çok sevdiklerini vurgulayarak, "O da bizi çok seviyor. Ağabeyiyle çok iyi anlaşıyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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