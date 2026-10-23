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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslerde ve araçlarda farklı zamanlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi.

        Operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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