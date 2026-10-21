Aksaray'da park halindeki tırdan toz şeker çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
Aksaray'da park halindeki tırdan 30 çuval toz şeker çalan şüpheliler güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Giriş: 21.10.2026 - 14:34 Güncelleme:
Aksaray’da park halindeki tırdan 30 çuval toz şeker çalan şüpheliler güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Selçuklu Mahallesi'nde park halindeki bir tırın dorsesini açan şahıslar, 50 kilogramlık 30 çuval toz şekeri çalarak kayıplara karıştı.
Hırsızlık anı bir aracın güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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