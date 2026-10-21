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        Aksaray'da park halindeki tırdan toz şeker çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

        Aksaray'da park halindeki tırdan 30 çuval toz şeker çalan şüpheliler güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Aksaray'da park halindeki tırdan toz şeker çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

        Aksaray’da park halindeki tırdan 30 çuval toz şeker çalan şüpheliler güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Selçuklu Mahallesi'nde park halindeki bir tırın dorsesini açan şahıslar, 50 kilogramlık 30 çuval toz şekeri çalarak kayıplara karıştı.

        Hırsızlık anı bir aracın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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