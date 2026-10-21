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        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Bir ton şekeri mopede doldurup çaldılar Tırın kasasından çuvalların mopedlere yüklendiği hırsızlık anlara kameraya yansıdı

        Bir ton şekeri mopede doldurup çaldılar Tırın kasasından çuvalların mopedlere yüklendiği hırsızlık anlara kameraya yansıdı

        Aksaray'da üç tekerlekli iki moped ile şeker yüklü tırın brandasını açarak çuvallarla yaklaşık 1 ton şeker çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Bir ton şekeri mopede doldurup çaldılar Tırın kasasından çuvalların mopedlere yüklendiği hırsızlık anlara kameraya yansıdı

        Aksaray’da üç tekerlekli iki moped ile şeker yüklü tırın brandasını açarak çuvallarla yaklaşık 1 ton şeker çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

        Olay, Selçuk Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde gece yarısından sonra yaşandı. Edinilen bilgiye göre, üç tekerlekli iki moped ile şeker çuvallarının yüklü olduğu park halindeki tırın yanına yaklaşan 3 kişi, tırın brandasını kesip açarak şeker çuvallarına ulaştı. Bir kişi dorsede yüklü şeker çuvallarını aşağıya uzatırken, diğer 2 kişi mopedin kasasına yükledi. Yaklaşık 8 çuval şeker yüklenen mopedin biri olay yerinden uzaklaşırken, diğer 2 kişi ikinci mopedi şekerle doldurdu. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında şahısların rahatlığı dikkat çekerken, güvenlik kamerası görüntülerinde şahısların dorsede yüklü şeker çuvallarını çıkarması, çuvalları mopedlere yüklemesi, ilk mopedin olay yerinden ayrılması ve ikinci mopedin şeker çuvallarıyla doldurulması görülüyor. Sabah yola çıkmak için tırın yanına gelen sürücü ise brandanın kesildiğini fark ederek şekerlerin çalındığını anladı. Bunun üzerine durum polise bildirilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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