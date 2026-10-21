Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri İnşaat ve tır hırsızı operasyonla yakalandı

        İnşaat ve tır hırsızı operasyonla yakalandı

        Aksaray'da tır ve inşaatlardan hırsızlık yapan şüpheli polisin operasyonuyla çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 02:11 Güncelleme:
        İnşaat ve tır hırsızı operasyonla yakalandı

        Aksaray’da tır ve inşaatlardan hırsızlık yapan şüpheli polisin operasyonuyla çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

        Hırsızlık olayları tır ve inşaatlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır ve inşaatlarda yaşanan hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Aksaray polisi hırsızın peşine düştü. Güvenlik kameraları ile bir şahsın kimliğini belirleyen ekipler şüpheliyi teknik ve fiziksel olarak takibe aldı. Yapılan taksite yeterli delile ulaşan polis yaptığı operasyonla şahsı saklandığı yerde yakaladı. Şahıs gözaltına alınırken çaldığı malzemelerde ele geçirildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Kaçakçılara sınırda şafak baskını!
        Kaçakçılara sınırda şafak baskını!
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        "Serdar Ortaç beni engelledi"

        Benzer Haberler

        Kesilen ağacın altında kalıp yaşamını yitirdi
        Kesilen ağacın altında kalıp yaşamını yitirdi
        Taşları kızıl, adı kızıl olan kilise bin 500 yıldır ayakta
        Taşları kızıl, adı kızıl olan kilise bin 500 yıldır ayakta
        Aksaray polisinden şok uygulama: Araçlan ve şahıslar didik didik arandı
        Aksaray polisinden şok uygulama: Araçlan ve şahıslar didik didik arandı
        Cam kemik hastası muhtar yaptıklarıyla mahallelinin gönlünü kazandı
        Cam kemik hastası muhtar yaptıklarıyla mahallelinin gönlünü kazandı
        Aksaray'da gençlerin trafik kavgası kamerada
        Aksaray'da gençlerin trafik kavgası kamerada
        (Düzeltme) Eskil Ulu Camii yeniden ibadete açılmayı bekliyor
        (Düzeltme) Eskil Ulu Camii yeniden ibadete açılmayı bekliyor