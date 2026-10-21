TIR'dan şeker hırsızlığı kamerada

Olay,18 Ekim günü saat 04.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki TIR'ın yanına gelen 2 kişi, dorsenin brandasını kaldırıp, 50'şer kiloluk 30 şeker çuvalını çalıp, motosikletlere yükleyerek kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahibi, sabah çuvalların eksik olduğunu fark edince polise başvurdu.

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