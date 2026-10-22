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        Aksaray'da 4 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

        Aksaray'da 3 araç ile bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı, bir sürücü olay yerinden kaçarak firar etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 00:56 Güncelleme:
        Aksaray'da 4 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

        Aksaray’da 3 araç ile bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı, bir sürücü olay yerinden kaçarak firar etti.

        Kaza, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 06 CLT 266 plakalı otomobil, kavşakta ışıklarda bekleyen 68 AFH 677 plakalı motosiklet ile 68 ACL 690 ve 34 GCR 040 otomobillere çarptı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, 1 motosiklet 2 araca çarpan 06 CLT 266 plakalı otomobilin sürücüsü haraçtan inerek hızla olay yerinden kaçtı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralıların hastane reddine istinaden hepsi ambulansta tedavi edilirken, polis ekipleri kaçan sürücünün peşine düşerek kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Kaza nedeniyle Alparslan Türkeş Bulvarı’nda trafik akışı tek şeritten sağlandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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