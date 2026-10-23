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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

        Aksaray'da narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:05 Güncelleme:
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

        Aksaray’da narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 229 kök hint keneviri, 246 gram kubar esrar, 175 gram kenevir tohumu ve 3 bin 400 lira para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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