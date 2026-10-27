Eskil Belediye Başkanından Çin Büyükelçisi ile yatırım görüşmesi

Aksaray'ın Eskil İlçe Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve Kültür Müsteşarı Zhou Meifen’i ziyaret ederek yatırım istişaresi yaptı.

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, ilçenin yatırım potansiyelini artırmak ve yatırımcı çekmek amacıyla gittiği Ankara’da Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve Kültür Müsteşarı Zhou Meifen’i ziyaret etti. Ziyarette görüşmeler yapan Başkan Zavlak, Eskil Organize Sanayi Bölgesinin sunduğu lojistik ve yatırım avantajlarını, ilçenin bereketli topraklarında yetişen, ihracat potansiyeli yüksek tarımsal ürünleri ve yeni yatırım fırsatlarını anlattı. Amaçlarının Eskil ilçesinin yatırım potansiyelini artırmak ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak olduğuna dikkat çeken Başkan Zavlak, "Eskil’imizin ekonomik potansiyelini daha ileriye taşımak, karşılıklı ticari ilişkileri geliştirmek ve ilçemize yeni yatırımlar kazandırmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.