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        Aksaray'da yoldan çıkan otobüsteki 19 kişi yaralandı

        Aksaray'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 18:06 Güncelleme:
        Aksaray'da yoldan çıkan otobüsteki 19 kişi yaralandı

        Aksaray'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.


        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, Niğde-Ankara otobanı Babakonağı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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