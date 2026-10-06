Sultanhanı'nda şeker pancarı hasadı başladı

Çiftçilere emekleri için teşekkür eden Yerlikaya, sezonun bereketli ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Yerlikaya, Solak ve Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, üreticilerle hasat yaptı.

Sultanhanı Kaymakamı Tarık Yerlikaya ve Belediye Başkanı Fahri Solak, şeker pancarı hasadı yapan üreticileri ziyaret etti.

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