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        Alman kadın Müslüman oldu

        Almanya'da yaşayan ve bir Türk ile evli olan Alman Ella Kohlhas, tatil için geldiği Amasya'nın Taşova ilçesinde Müslüman oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Alman kadın Müslüman oldu

        Almanya'da yaşayan ve bir Türk ile evli olan Alman Ella Kohlhas, tatil için geldiği Amasya'nın Taşova ilçesinde Müslüman oldu.

        Eşi Bilal Ceylan ile ziyaret ettiği Taşova İlçe Müftülüğünde düzenlenen törenle ve şahitlerin huzurunda kelime-i şehadet getiren Kohlhas, adını da "Ela" olarak değiştirdi.

        Bilal Ceylan, eşinin İslam'ı seçmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "12 senedir beraberiz, 2 çocuğumuz var. Müslüman olması beni çok gururlandırdı, duygulandırdı. Bu seçimi ve Müslüman olmayı kendisi istedi. Ben zorlamadım veya 'Böyle olsun' demedim. Kendisi karar verdi. Eşim, 'Müslüman olmak istiyorum' diyerek bu kararı aldı." ifadelerini kullandı.

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