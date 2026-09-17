Amasya Üniversitesi, Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Kongresi'ne katıldı

Amasya Üniversitesi THEQC ICQAA 2026-2. THEQC Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Kongresi'ne katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen uluslararası kongrede, yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinin yanı sıra dijital dönüşüm ve yapay zekanın yükseköğretim sistemlerine katkısı ele alındı.

Uluslararası kongrede, Amasya Üniversitesi tarafından geliştirilen Misket Yazılımı hazırlanan broşür aracılığıyla kongre katılımcılarına tanıtılarak 5 bildiriyle temsil edildi.

Amasya Üniversitesinin 5 bildiriyle akademik katkı sunması ve Misket Yazılımı'nı uluslararası platformda tanıtması, Üniversitenin kalite ve dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarının görünürlüğünün artırılması açısından önemli bir kazanım olduğu ifade edildi.

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THEQC ICQAA 2026-2. THEQC Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Kongresi'ne, Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt ve Kalite Koordinatörlüğü ekibiyle birlikte katılım sağladı.