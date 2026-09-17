Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Amasya Üniversitesi, Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Kongresi'ne katıldı

        Amasya Üniversitesi, Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Kongresi'ne katıldı

        Amasya Üniversitesi THEQC ICQAA 2026-2. THEQC Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Amasya Üniversitesi, Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Kongresi'ne katıldı

        Amasya Üniversitesi THEQC ICQAA 2026-2. THEQC Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Kongresi'ne katıldı.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen uluslararası kongrede, yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinin yanı sıra dijital dönüşüm ve yapay zekanın yükseköğretim sistemlerine katkısı ele alındı.

        Uluslararası kongrede, Amasya Üniversitesi tarafından geliştirilen Misket Yazılımı hazırlanan broşür aracılığıyla kongre katılımcılarına tanıtılarak 5 bildiriyle temsil edildi.

        Amasya Üniversitesinin 5 bildiriyle akademik katkı sunması ve Misket Yazılımı'nı uluslararası platformda tanıtması, Üniversitenin kalite ve dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarının görünürlüğünün artırılması açısından önemli bir kazanım olduğu ifade edildi.

        REKLAM

        THEQC ICQAA 2026-2. THEQC Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Kongresi'ne, Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt ve Kalite Koordinatörlüğü ekibiyle birlikte katılım sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        SPK'dan 'tedbir' açıklaması
        SPK'dan 'tedbir' açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        TCMB'den likidite adımı
        TCMB'den likidite adımı
        Batrakov çok kalmayacak!
        Batrakov çok kalmayacak!
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Ailesini katleden cani koca yakalandı!
        Ailesini katleden cani koca yakalandı!
        Demet Akalın tacize uğradı
        Demet Akalın tacize uğradı
        Konut satışlarında gerileme
        Konut satışlarında gerileme
        Koruma desteği
        Koruma desteği
        Eşine "eşek" diyen kocayı Yargıtay affetmedi
        Eşine "eşek" diyen kocayı Yargıtay affetmedi
        Kolombiya Cumhurbaşkanı açıkladı... Türk iş insanının uçağı bulundu
        Kolombiya Cumhurbaşkanı açıkladı... Türk iş insanının uçağı bulundu
        Münir Canar vefat etti
        Münir Canar vefat etti
        Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı
        Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı
        Yalnızlık tehdit ediyor
        Yalnızlık tehdit ediyor
        Çimento sektörü aklandı
        Çimento sektörü aklandı
        12 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        12 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        Netanyahu'nun tutuklanma endişesi
        Netanyahu'nun tutuklanma endişesi
        Çatışmalar şiddetlendi, Yemen'de binlerce kişi etkilendi
        Çatışmalar şiddetlendi, Yemen'de binlerce kişi etkilendi

        Benzer Haberler

        Amasya'da 2026-2027 dönemi Kur'an kursları başladı
        Amasya'da 2026-2027 dönemi Kur'an kursları başladı
        Taşova'da gıda denetimi yapıldı
        Taşova'da gıda denetimi yapıldı
        Amasya'da 39. Ahilik Haftası tiyatroyla kutlandı
        Amasya'da 39. Ahilik Haftası tiyatroyla kutlandı
        AFAD kayıp büyükbaş hayvanları dron ile bularak sahibine teslim etti
        AFAD kayıp büyükbaş hayvanları dron ile bularak sahibine teslim etti
        Amasya'da İlköğretim Haftası kutlandı
        Amasya'da İlköğretim Haftası kutlandı
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Amasya'da toplu açılış töreninde konuştu:
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Amasya'da toplu açılış töreninde konuştu: