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        Amasya'da 37 yaşındaki kişinin protez göz hayali gerçekleşti

        Amasya'da yaşayan 37 yaşındaki Mahsun Çelik'in protez göz hayalini Şehzadeler İyilik Derneği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Amasya'da 37 yaşındaki kişinin protez göz hayali gerçekleşti

        Amasya'da yaşayan 37 yaşındaki Mahsun Çelik'in protez göz hayalini Şehzadeler İyilik Derneği gerçekleştirdi.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, çocukluk döneminde geçirdiği bir kaza sonucu sol gözünü kaybeden Mahsun Çelik, dernek yetkililerince evinde ziyaret edildi.

        Çelik'in en büyük hayalinin protez bir göz olduğunu belirtmesi üzerine dernek başkanı Ethem Güdek, Ankara'daki bir hastane ile iletişime geçti.

        Derneğin bağışçıları sayesinde alınan protez göz, Çelik'e takıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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