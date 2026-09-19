Amasya'da 37 yaşındaki kişinin protez göz hayali gerçekleşti
Amasya'da yaşayan 37 yaşındaki Mahsun Çelik'in protez göz hayalini Şehzadeler İyilik Derneği gerçekleştirdi.
Amasya'da yaşayan 37 yaşındaki Mahsun Çelik'in protez göz hayalini Şehzadeler İyilik Derneği gerçekleştirdi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, çocukluk döneminde geçirdiği bir kaza sonucu sol gözünü kaybeden Mahsun Çelik, dernek yetkililerince evinde ziyaret edildi.
Çelik'in en büyük hayalinin protez bir göz olduğunu belirtmesi üzerine dernek başkanı Ethem Güdek, Ankara'daki bir hastane ile iletişime geçti.
Derneğin bağışçıları sayesinde alınan protez göz, Çelik'e takıldı.
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