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        Amasya'da ahırın gübreliğine sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde ahırın gübreliğine sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 19:20 Güncelleme:
        Amasya'da ahırın gübreliğine sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Amasya’nın Merzifon ilçesinde ahırın gübreliğine sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Nusratiye Mahallesi Hacı Hamdi Basmacı Sokak’ta bir yavru köpeğin büyükbaş hayvan ahırının gübreliğine sıkıştığı görenler, durumu Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Köpeğin kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin özel kurtarma aracıyla yürüttükleri çalışma ve yavru köpeğin kurtarılma anı yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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