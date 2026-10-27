Amasya'da Cumhuriyet coşkusu 900 metre yüksekte kutlandı

Yürüyüşe, Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, sporcular ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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