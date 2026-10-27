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        Amasya'da Cumhuriyet coşkusu 900 metre yüksekte kutlandı

        Amasya'da Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında kent protokolü ve vatandaşlar, 900 rakımlı Paraşüt Tepesi'ne doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Amasya'da Cumhuriyet coşkusu 900 metre yüksekte kutlandı

        Amasya'da Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında kent protokolü ve vatandaşlar, 900 rakımlı Paraşüt Tepesi'ne doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Amasya Valiliği koordinasyonunda "Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Doğa" temasıyla düzenlenen etkinlik, Orman Yürüyüş Parkuru'ndan başladı.

        Cumhuriyet coşkusunu doğayla buluşturan etkinlikte katılımcılar, marşlar eşliğinde yaklaşık 3 kilometrelik dik ve zorlu parkuru yürüyerek tamamladı.

        Yürüyüşün bitiş noktası olan 900 metre yükseklikteki Paraşüt Tepesi'nde son bulan etkinlikte dev Türk bayrakları dalgalandırıldı.

        Yürüyüşe, Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, sporcular ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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