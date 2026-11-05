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        Amasya'da kafede yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

        Amasya'da bir kafede çıkan yangında içeride bulunan 3 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Amasya'da kafede yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

        Amasya’da bir kafede çıkan yangında içeride bulunan 3 kişi dumandan etkilendi.

        Edinilen bilgiye göre, Sultan II. Bayezid Camii yanındaki bir kafeden dumanların yükseldiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Yangının çıktığı alana itfaiye ekibi müdahale etti. İçerideki çalışan olduğu öğrenilen 2 kişi ve bitişikteki işyerindeki 1 kişi dumandan etkilendi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan çalışanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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