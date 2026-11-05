Amasya'da kafede yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
Amasya'da bir kafede çıkan yangında içeride bulunan 3 kişi dumandan etkilendi.
Amasya’da bir kafede çıkan yangında içeride bulunan 3 kişi dumandan etkilendi.
Edinilen bilgiye göre, Sultan II. Bayezid Camii yanındaki bir kafeden dumanların yükseldiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yangının çıktığı alana itfaiye ekibi müdahale etti. İçerideki çalışan olduğu öğrenilen 2 kişi ve bitişikteki işyerindeki 1 kişi dumandan etkilendi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan çalışanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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