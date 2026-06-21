Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Amasya'da Kiraz Teşvik Yarışması yapıldı

        Amasya'da Kiraz Teşvik Yarışması yapıldı

        Amasya'da Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında kiraz teşvik yarışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 22:50 Güncelleme:
        Amasya'da Kiraz Teşvik Yarışması yapıldı

        Amasya'da Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında kiraz teşvik yarışması yapıldı.

        Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Şehzadeler Gezi Yolu'nda düzenlenen etkinlikte kiraz yetiştiricilerinin ürettiği kirazlar değerlendirildi.

        51 kiraz üreticisinin katıldığı yarışmada jüri kirazın yetiştiği bahçe ve kiraz üzerinden ilk 10’a giren kirazları belirledi.

        Yapılan değerlendirmeler sonucunda yarışmada birinci Yusuf Eser, ikinci Murat Pamuklu ve üçüncü Hasan Hüseyin Erdem oldu.

        Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Halk oyunları gösterisinin ardından konuşan Amasya Valisi Önder Bakan, "Her yıl olduğu gibi Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ilelebet, sonsuza kadar kutlanacak bu festival Amasya’da. Geçen yıl bir eksikliğimiz olmuştu. 12 haziranda maalesef yaşadığımız zirai don hem çiftçilerimizi hem totalde bütün Amasya’mızı üzdü. Ama rabbim bu yıl bereketini verdi. Her biri birinci gibi hakikaten. Ben bütün çiftçilerimizi tebrik ediyorum."

        Kiraz Teşvik Yarışması'nda birinci olan Yusuf Eser, "Birinci olmak için çok çalıştık, azimli çalıştık. Bakımını yaptık, güzel bir bahçe yapmaya uğraştık. Yani layıkıyla üretmemize devam ediyoruz. Geçen sene donlardan dolayı hiç mahsulümüz yoktu. Diğer meyve çeşitleriyle beraber biz bu işi devam ettiriyoruz. Özellikle de kiraza önem veriyoruz." diye konuştu.

        Vatandaşlardan Hatice Özer, festivali çok beğendiğini söyledi.

        Kiraz teşvik yarışması ödül töreninin ardından sona erdi.

        Programa AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Milletvekili Reşat Karagöz, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, bazı kuruluşların müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran görüşmelerinde son durum
        ABD-İran görüşmelerinde son durum
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Kayseri'de satırlı kavga: 3 yaralı
        Kayseri'de satırlı kavga: 3 yaralı
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Ne denir ne anlanır?
        Ne denir ne anlanır?
        Aşk dolu paylaşım
        Aşk dolu paylaşım
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film

        Benzer Haberler

        Orhan öğretmen, doğum günü ve evlilik yıl dönümünde hayatını kaybetti
        Orhan öğretmen, doğum günü ve evlilik yıl dönümünde hayatını kaybetti
        GRAFİKLİ - Türk milletinin esareti reddettiğini dünyaya ilan eden belge: Am...
        GRAFİKLİ - Türk milletinin esareti reddettiğini dünyaya ilan eden belge: Am...
        Uçurtması kopunca ağlayan çocuk için yöneticiler seferber oldu
        Uçurtması kopunca ağlayan çocuk için yöneticiler seferber oldu
        Bin yıllık kıyafetler defilede: "Fetihten Milli Mücadeleye Amasya"
        Bin yıllık kıyafetler defilede: "Fetihten Milli Mücadeleye Amasya"
        Amasya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
        Amasya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
        Amasya'da inşaatın 4'üncü katından düşen işçi öldü
        Amasya'da inşaatın 4'üncü katından düşen işçi öldü