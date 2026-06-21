Amasya'da Kiraz Teşvik Yarışması yapıldı

Amasya'da Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında kiraz teşvik yarışması yapıldı.



Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Şehzadeler Gezi Yolu'nda düzenlenen etkinlikte kiraz yetiştiricilerinin ürettiği kirazlar değerlendirildi.



51 kiraz üreticisinin katıldığı yarışmada jüri kirazın yetiştiği bahçe ve kiraz üzerinden ilk 10’a giren kirazları belirledi.



Yapılan değerlendirmeler sonucunda yarışmada birinci Yusuf Eser, ikinci Murat Pamuklu ve üçüncü Hasan Hüseyin Erdem oldu.



Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Halk oyunları gösterisinin ardından konuşan Amasya Valisi Önder Bakan, "Her yıl olduğu gibi Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ilelebet, sonsuza kadar kutlanacak bu festival Amasya’da. Geçen yıl bir eksikliğimiz olmuştu. 12 haziranda maalesef yaşadığımız zirai don hem çiftçilerimizi hem totalde bütün Amasya’mızı üzdü. Ama rabbim bu yıl bereketini verdi. Her biri birinci gibi hakikaten. Ben bütün çiftçilerimizi tebrik ediyorum."



Kiraz Teşvik Yarışması'nda birinci olan Yusuf Eser, "Birinci olmak için çok çalıştık, azimli çalıştık. Bakımını yaptık, güzel bir bahçe yapmaya uğraştık. Yani layıkıyla üretmemize devam ediyoruz. Geçen sene donlardan dolayı hiç mahsulümüz yoktu. Diğer meyve çeşitleriyle beraber biz bu işi devam ettiriyoruz. Özellikle de kiraza önem veriyoruz." diye konuştu.



Vatandaşlardan Hatice Özer, festivali çok beğendiğini söyledi.



Kiraz teşvik yarışması ödül töreninin ardından sona erdi.



Programa AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Milletvekili Reşat Karagöz, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, bazı kuruluşların müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

