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        Amasya'da "Ombudsman Amasyalılarla Buluşuyor" programı düzenlendi

        Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) vatandaş ile devlet kurumları arasında dostluk köprüsü olduğunu belirterek, "Vatandaşla kamu idaresi arasında çıkan sorunları mümkün olduğu müddetçe dostane şekilde çözmeye gayret ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 18:02 Güncelleme:
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        Amasya'da "Ombudsman Amasyalılarla Buluşuyor" programı düzenlendi

        Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) vatandaş ile devlet kurumları arasında dostluk köprüsü olduğunu belirterek, "Vatandaşla kamu idaresi arasında çıkan sorunları mümkün olduğu müddetçe dostane şekilde çözmeye gayret ediyoruz." dedi.

        Kamu Denetçiliği Kurumunun katkılarıyla Amasya Üniversitesi'nde, "Ombudsman Amasyalılarla Buluşuyor" programı düzenlendi.

        Akarca, burada yaptığı konuşmada, KDK'nin 2012 yılından bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) bağlı, bağımsız ve tarafsız bir anayasal hak arama kurumu olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

        Kurumun temel amacının halkın hak arama kültürü ve adalet bilincini yaygınlaştırmak olduğunu anlatan Akarca, halkın sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla illerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini dile getirdi.

        Akarca, KDK'nin vatandaşlar için tamamen ücretsiz bir mekanizma olduğuna dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız idare ile yaşadıkları sorunları mahkemeye gitmeden önce bize iletebilir. Burası tamamen ücretsiz bir kurum. Vatandaşlarımızın burada ücretsiz avukatlığını yaparken aynı zamanda idareye de yol gösterici, rehberlik görevini yerine getiriyoruz. Burası son derece hızlı çalışan, TBMM'ye bağlı, özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir yapı. İncelememizi en geç 6 ay içinde yapıp karara bağlıyoruz." diye konuştu.

        - "Burası aynı zamanda bir hakkaniyet köprüsü"

        Kurumun idarenin şeffaflığı ve hesap verebilirliği noktasında da önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Akarca, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve adil şekilde sunulması için idarelerle işbirliği içinde çalıştıklarını aktardı.

        Akarca, uyuşmazlıkların çözümünde yapıcı rol oynadıklarını belirterek, "Vatandaşla kamu idaresi arasında çıkan sorunları mümkün olduğu müddetçe dostane şekilde çözmeye gayret ediyoruz. Çünkü burası aynı zamanda bir hakkaniyet köprüsü, vatandaşla devlet kurumları arasında bir dostluk köprüsü. Buradaki amacımız kamu hizmetlerinin verimli, etkin ve zamanında yerine getirilmesidir." ifadelerini kullandı.

        Program kapsamında kentte bir başvuru masası da kurduklarını bildiren Akarca, vatandaşların talep ve şikayetlerini bizzat alarak dijital ortama aktardıklarını, hızla inceleme sürecini başlattıklarını sözlerine ekledi.

        Programa Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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