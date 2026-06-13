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        Amasya'da restore edilen Venk Suyu Ayazması turizme kazandırıldı

        Amasya'da restore edilerek turizme kazandırılan Venk Suyu Ayazması'nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 18:08 Güncelleme:
        Amasya'da restore edilen Venk Suyu Ayazması turizme kazandırıldı

        Amasya'da restore edilerek turizme kazandırılan Venk Suyu Ayazması'nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Merkez Gökmedrese Mahallesi'nde bulunan ayazma (Ortodoks Rum kültüründe şifalı ve kutsal olduğuna inanılan su kaynağı), Amasya Belediyesince Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) desteğiyle restore edildi.

        Vali Önder Bakan, ayazmanın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, DOKAP ile Amasya Belediyesinin ortak çalışması sonucu Venk Suyu Ayazması'nda güzel bir proje ortaya çıktığını belirterek, tarihin yeniden canlandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi de Amasya'da birçok kültürün bir arada yaşadığını dile getirerek, "Burası da bunun örneklerinden bir tanesi. Şehrimiz hala birlikte yaşama kültürünü kaybetmemiş. Bu tarihi yeri, Venk Suyu Ayazması'nı ayağa kaldırmak için elimizden gelen gayreti gösterdik." dedi.

        Sanat tarihçisi ve arkeolog Muzaffer Doğanbaş ise Venk Suyu Ayazması'nın Amasya'daki Rum ve Ermenilerin vaftiz yeri olarak tanımlandığına işaret ederek, "Amasya tarihinin yazarı Abdizade Hüseyin Hüsameddin Efendi ise Venk suyu için, vaftizin dışında Hristiyanların burada toplandığını, pazar günleri törenler yaptıklarını söylüyor. Almaşık duvar tekniği dediğimiz teknikle yapılmış bir yapı. Hristiyanlar bu yerlerdeki suyu kutsal su kabul ediyor. Ayazmamız, mimari yapısı itibarıyla 14 veya 15. yüzyıl özelliklerini göstermekte." ifadelerini kullandı.

        Törene katılanlar açılışın ardından Venk Suyu Ayazması'nda incelemede bulundu.

        Bölgedeki Rum ve Ermeni cemaati de ayazmanın önünde dua etti.

        Törene AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile vatandaşlar katıldı.

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