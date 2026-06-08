Göynücek'te öğrenciler yaz tatili öncesi şenlikte buluştu

–Göynücek Gediksaray Şehit Satılmış Salatacı Ortaokulu tarafından yaz tatili öncesinde şenlik programı gerçekleştirildi.



Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sunuldu.



Program kapsamında farklı etkinlikler gerçekleştirilirken katılımcılara ikramlarda bulunuldu.



Etkinlikte öğrenciler yaz tatili öncesinde bir araya gelerek gün boyunca vakit geçirdi.



Program sonunda protokol üyeleri, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.



Programa, Kaymakam Osman Demirgül ve protokol üyeleri katıldı.

