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        Gümüşhacıköy'de B-Reçete sistemi bayilere anlatıldı

        –Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren B-Reçete Sistemi kapsamında ilçede faaliyet gösteren Bitki Koruma Ürünleri Bayilerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 12:20 Güncelleme:
        Gümüşhacıköy'de B-Reçete sistemi bayilere anlatıldı

        –Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren B-Reçete Sistemi kapsamında ilçede faaliyet gösteren Bitki Koruma Ürünleri Bayilerini ziyaret etti.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker'in katıldığı ziyaretlerde, sistemin işleyişi hakkında bayi yetkililerine bilgi verilirken, elektronik reçete uygulamaları uygulamalı olarak gösterildi.

        Eker, B-Reçete Sistemi'nin bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve kontrollü kullanımını destekleyeceğini belirterek, üreticilere daha etkin hizmet sunulması amacıyla bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti.



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        Galeri

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