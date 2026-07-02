Gümüşhacıköy'de küçükbaş hayvanlara aşılama çalışmaları sürüyor

–Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, koruyucu hayvan sağlığı çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Kağnıcı, Derbentobruğu ve Alören köylerinde küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışması gerçekleştirildi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker koordinesinde yürütülen çalışmalarda, küçükbaş hayvanlara koyun-keçi vebası (PPR), koyun-keçi brusella ve koyun-keçi çiçek hastalığına karşı koruyucu aşı uygulandı.



Ekipler ayrıca hayvancılık işletmelerinde salgın hastalık yönünden kontroller gerçekleştirirken, işletme kayıtlarının güncellenmesi ve hayvanların kimliklendirilmesi amacıyla küpeleme işlemlerini de tamamladı.



Eker, hayvan hastalıklarıyla mücadelenin, yetiştiricilerin ekonomik kayıplarının önlenmesi ve sağlıklı hayvan varlığının korunması açısından koruyucu aşılama çalışmalarının büyük önem taşıdığı belirtildi.



Eker, ilçe genelinde aşılama, kimliklendirme ve hastalık kontrol çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde aralıksız sürdürüleceğini söyledi.







