GÜNCELLEME - Amasya'da midibüsün devrildiği kazada 31 kişi yaralandı
Amasya'da midibüsün devrilmesi sonucu 31 kişi yaralandı.
Giriş: 21.11.2026 - 11:11 Güncelleme:
Amasya'da midibüsün devrilmesi sonucu 31 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Amasya'ya cenaze taşıyan Ö.K. idaresindeki 34 CHC 304 plakalı midibüs, Amasya-Göynücek kara yolu Oluz mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 31 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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