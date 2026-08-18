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        Merzifon Garnizon Komutanı Serin için veda programı düzenlendi

        Merzifon5. Ana Jet Üs Komutanlığından Muğla'nın Dalaman ilçesindeki 16. Ana Jet Üs Komutanlığı görevine atanan Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin için veda programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 22:10 Güncelleme:
        Merzifon Garnizon Komutanı Serin için veda programı düzenlendi

        Merzifon5. Ana Jet Üs Komutanlığından Muğla’nın Dalaman ilçesindeki 16. Ana Jet Üs Komutanlığı görevine atanan Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin için veda programı düzenlendi.

        Merzifon Kaymakamlığı tarafından Belediye Kültür Evinde düzenlenen programa, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkan Vekili Mustafa Atak, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya ve daire müdürleri katıldı.

        Serin, burada yaptığı konuşmada, görev süresi boyunca ilçede hem güzel hizmetler yaptıklarını hem de güzel dostluklar biriktirdiğini söyledi.

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        Kapısının daima Merzifonlulara açık olduğu dile getiren Serin, şunları kaydetti:

        “Merzifon çok kaliteli insanların olduğu bir ilçe. Merzifon halkının askerlere, havacılara karşı büyük bir gönül bağı var. Bizlerde bu sevgiye layık olmak için çaba sarf ettik. Merzifonlu kıymetli hemşehrilerimi tanımaktan, onlarla beraber olmaktan büyük keyif aldım. Tuğgeneral Alper Gezeravcı Merzifon’un ve Amasya’nın tanıtımında, farkındalığında bizden devraldığı bu nöbeti çok daha iyi yerlere getirecektir. Kapılarımız her zaman sizlere sonsuza kadar açık kalacak.”

        Kaymakam Karaaslan ve Milletvekili Çilez de, görev süresi boyunca ilçeye sunduğu hizmetler ve özverili çalışmalarından dolayı Serin’e teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

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        Program Serin’e plaket ve hediye takdimi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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