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        Taşova Kaymakamı Bayram'dan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 112'ye ziyaret

        Taşova Kaymakamı Turan Bayram, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Taşova Kaymakamı Bayram'dan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 112'ye ziyaret

        Taşova Kaymakamı Turan Bayram, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Bayram, sunulan sağlık hizmetleri ile koruyucu sağlık hizmetleri hakkında İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Çağlayan'dan bilgi aldı.

        Sağlık kurumlarının çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Kaymakam Bayram, şunları söyledi:

        "Sağlık kurumlarını ve özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği sağlık ocaklarının çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Taşova Kaymakamlığı olarak sağlık kuruluşlarına gereken her türlü yardım ve desteği vermeye devam edeceğiz. Büyük fedakarlıkla çalışan doktorlara, hemşirelere ve tüm sağlık personeline, büyük sorumluluk ve titizlikle yürüttükleri kutsal görevlerinde başarılar diliyorum."

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