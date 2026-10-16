Taşova'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
– Amasya'nın Taşova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
– Amasya’nın Taşova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Z.Ü. yönetimindeki 05 HP 528 plakalı otomobil, Alpaslan köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Z.Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan G.Ü. yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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