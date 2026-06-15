Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Üniversite mezuniyet heyecanını ikiz bebekleriyle yaşadı

        Üniversite mezuniyet heyecanını ikiz bebekleriyle yaşadı

        Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan 24 yaşındaki Derya Bodur, üniversitede düzenlenen törene ikiz bebekleriyle katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 18:07 Güncelleme:
        Üniversite mezuniyet heyecanını ikiz bebekleriyle yaşadı

        Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan 24 yaşındaki Derya Bodur, üniversitede düzenlenen törene ikiz bebekleriyle katıldı.


        İlahiyat Fakültesinden mezun olan Bodur, Amasya Kapalı Spor Salonu'nda yapılan mezuniyet törenine 4 aylık ikiz bebekleri Umay Ayşe ve Mustafa Kaan ile geldi.


        Derya Bodur, gazetecilere yaptığı açıklamada, mezun olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Üniversite eğitiminde kendisine destek verenlere teşekkür eden Bodur, "İkizlerle biraz zor olsa da çok güzel bir yıl geçirdim. İkizlerimle beraber mezun oldum. 4. sınıfın ilk yarısında hamileydim. İkincisinde de doğdular. Şu anda beraber mezuniyetimize geldik." dedi.

        Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ise bu yıl 4 bin mezun verdiklerini söyledi.

        Derya Bodur'u tebrik eden Turabi, "Derya Bodur Hanımefendiyi ilahiyattan mezun etmenin de ayrıca bir esprisini yaşadık. Zira Derya Hanım hem okudu, hem de şu anda 4 aylık olan ikiz bebekleriyle birlikte diplomasını alıyor. Bu bizim için ayrı bir heyecan. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.

        Törene, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Mezuniyet töreninde gözyaşları sel oldu
        Mezuniyet töreninde gözyaşları sel oldu
        Suluova'da jandarma personeli Kaymakam Gürçam'ı ziyaret etti
        Suluova'da jandarma personeli Kaymakam Gürçam'ı ziyaret etti
        Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çekin son yolculuğuna uğurl...
        Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çekin son yolculuğuna uğurl...
        Taşova'da coğrafi işaretli kirazın hasadı sürüyor
        Taşova'da coğrafi işaretli kirazın hasadı sürüyor
        Amasya'nın kızları namağlup şampiyon oldu
        Amasya'nın kızları namağlup şampiyon oldu