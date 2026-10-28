280 bin metrekarelik alanda 15 milyon fide hedefi

Antalya'da 150 bin metrekarelik üretim alanını 280 bin metrekareye çıkaran Fortuna Tarım, yıllık 5 milyon olan fide üretimini 2027'de 15 milyon adede ulaştırmayı hedefliyor.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 2020 yılında ArGe çalışmalarıyla faaliyetlerine başlayan Lokman Group bünyesindeki Fortuna Tarım, topraksız tarım teknolojileriyle çilek fidesi üretiminde kapasitesini büyütüyor. Üretim tesisinin alanını 150 bin metrekareden 280 bin metrekareye çıkaran firma, yılda 5 milyon fide üretimi gerçekleştiriyor. Firmanın 2027 yılı hedefi ise üretim kapasitesini 15 milyon fideye yükseltmek.

Tarım firması, çilek fidelerini anaç aşamasından itibaren topraksız şartlarda yetiştiriyor. Kontrollü üretim ortamında geliştirilen fideler, kök ve gövde sağlığı ile yüksek verim potansiyeli açısından öne çıkıyor. Tesiste nem, sıcaklık ve bitkinin ihtiyaç duyduğu besin seviyeleri otomasyon sistemleriyle gerçek zamanlı takip ediliyor. Ziraat ve gıda mühendislerinden oluşan ekip, saha gözlemlerini, laboratuvar analizlerini ve üretim verilerini bir araya getirerek çeşitlerin gelişimini bilimsel yöntemlerle izliyor. Topraksız ve steril üretim yaklaşımı, fidelerin toprak kaynaklı hastalık etmenlerine ve istenmeyen yabancı ot kontaminasyonuna maruz kalma riskini azaltmayı amaçlıyor. Kontrollü şartlar homojen kök gelişimini desteklerken, üreticiler açısından daha öngörülebilir bir yetiştiricilik sürecine katkı sağlıyor.

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2027 hedefi 15 milyon fide

Üretim kapasitesini artıran Fortuna Tarım, iki farklı lisans hak sahibine ait dört farklı çilek çeşidinin fidesini üretiyor. Firmanın hedefleri arasında çeşit sayısını yediye çıkarmak da bulunuyor. Çilek fidesi anaçlarının tamamı yurt dışından temin edilen, uluslararası ıslah hak sahiplerinin lisansları kapsamında yetiştirilen ve sertifikalı çilek fidelerinden oluşuyor. Üretim, ilgili çeşitlerin lisans ve sertifikasyon şartlarına uygun şekilde gerçekleştiriliyor. Çilek yetiştiriciliğinde dikim takviminin önem taşıması nedeniyle zamanında tedarik, üreticilerin sezon planlaması açısından kritik rol oynuyor. Firma, kontrollü üretim altyapısı ve kapasite artışıyla hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara yönelik tedarik gücünü geliştirmeyi hedefliyor.

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Teknoloji destekli üretim sistemi, lisanslı çeşitleri ve büyüme hedefleriyle çilek yetiştiriciliğinde kaliteyi ve verimliliği destekleyen bir üretim modeli ile çalıştıklarını söyleyen Lokman Group Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öz, "Çilek fidelerimiz dayanıklılığı, verimi ve zamanında tedarik sürecimiz nedeniyle tercih ediliyor. Fortuna Tarım'da teknoloji, fide kalitesini garanti etmenin somut bir yoludur. Tarım zararlıları, nem, sıcaklık ve besin verilerinin gerçek zamanlı takibi sayesinde üreticiye ulaşan her bir fide ölçülebilir, denetlenebilir ve verilerle üreticinin ihtiyacı olduğu bilgilere kolay ulaşılabilirlik sağlanmaktadır" dedi.