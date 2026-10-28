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        Antalya Valisi Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Antalya Valisi Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

        Cumhuriyet'in, aziz milletin en ağır şartlar altında verdiği var olma mücadelesinin ve kendi geleceğini belirleme kararlılığının tarihi bir kazanımı olduğunu aktaran Şahin, milli iradenin hakimiyetini esas alan tarihi bir ülkü olduğunu vurguladı.

        Cumhuriyet'i yaşatmanın ve geleceğe taşımanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerin fikren, ilmen, fennen ve bedenen güçlü, yüksek karakterli bireyler olarak yetişmesine verdiği önem de bu sorumluluğun temelini ortaya koymaktadır. Cumhuriyetimizi gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde devretmek, milli birlik ve beraberliğimizi korumak, eğitime, bilime ve üretime önem vermek, insanımızın refahını artırmak ve ülkemizin her alanda gelişmesi için azimle çalışmakla mümkündür."

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        Şahin, Antalya'nın, Cumhuriyet'in kalkınma hedeflerine katkı sunan en önemli şehirlerden biri olduğunu ifade ederek, her alanda kentin gelişimine katkı sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri de saygı ve şükranla anan Şahin, "Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, Cumhuriyetimizin çatısı altında nice yüzyıllara." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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