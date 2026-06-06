3. Antalya Çağdaş Sanat Fuarı, sanatseverleri ağırlıyor

MSR Fuarcılık tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Antalya Çağdaş Sanat Fuarı"nda uluslararası sanatçılar, akademisyenler ve sanatseverler bir araya geldi.





Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayan fuar, yaklaşık 20 galeri, sanat kurumu ve 400'ün üzerinde sanatçıyı aynı çatı altında buluşturdu.



Resim, heykel, seramik, fotoğraf, karikatür ve çağdaş sanat uygulamalarından eserlerin sergilendiği fuarda ziyaretçiler, koleksiyonerler ve sanat yatırımcılarıyla tanışma fırsatı buldu.



Etkinlik kapsamında alanında uzman isimler canlı performanslar ve sunumlar gerçekleştirdi.



"Heykelin Sanat Hali" başlıklı söyleşide ise heykeltıraş Emre Karaca ve gazeteci Yeşim Ertan, heykelin mekanla ilişkisi, çağdaş sanatın dönüşümünü ve sanatın düşünsel boyutunu ele aldı.



Fuarda, oyuncu ve galerici Bekir Aksoy da stantları ziyaret etti.





Sanatçılarla sohbet eden Aksoy, eserleri inceleyerek sanat piyasası ve koleksiyonerlik üzerine değerlendirmelerde bulundu.



Genç sanatçıları desteklemeyi ve eserleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen fuar, yarın sona erecek.

