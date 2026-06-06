Antalya'da "Zamansız Motifler" sergisi açıldı

Antalya'da, farklı sanat disiplinlerinden eserlerin bir araya geldiği "Zamansız Motifler" sergisi sanatseverlerle buluştu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesi ve Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilen MEST Kurs Merkezleri'nin eğitmen ve kursiyerleri tarafından hazırlanan sergi, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı.



Geleneksel ve çağdaş sanatın farklı örneklerini buluşturan sergide hasır dokuma, resim, seramik, rölyef, deri tasarımı ve mozaik çalışmaları yer aldı.



Muratpaşa Belediye Başkanvekili Nuran Yılmaz, ilçede sanatın olmaya devam edeceğini belirtti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Coşkunsu da gençlere, yaşlılara ve vatandaşlara fırsat verildiği zaman neler yapılabildiğini sergide gördüklerini ifade etti.



Açılışa, çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.



Sergi, 10 Haziran'a kadar açık kalacak.

