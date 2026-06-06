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        Antalya'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 12:33 Güncelleme:
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        Antalya'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

        Antalya’nın Serik ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.

        Kökez Mahallesi 3093 Sokak’ta çalışma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilaçlama ekipleri, Mustafa Gök’ü (41) evinin bahçesindeki incir ağacının altında hareketsiz yatarken gördü.

        Ekiplerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gök’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Gök’ün cenazesi, cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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