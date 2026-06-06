9. Antalya Akra Caz Festivali Kenan Doğulu konseriyle başladı

Antalya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Akra Caz Festivali, Kenan Doğulu konseriyle başladı.



Akra Hotels tarafından düzenlenen Akra Caz Festivali'nin açılışı için Akdeniz ve Beydağları'nın manzarası eşliğinde Akra Antalya'nın açık hava sahnesinde konser düzenlendi.



Sanatçı Kenan Doğulu, caz müzisyenleriyle hazırladığı pop caz projesi "İhtimaller" ile sahne alarak, festivalin açılışını yaptı.



Dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Rusya'nın caz elçisi Igor Butman da sanatçıya eşlik etti.



Çok sayıda müziksever, alanı doldurarak konseri izledi.



Kenan Doğulu, bazı şarkılarını ilk kez seslendirdiğini belirterek, Akra Caz Festivali'nin önemli olduğunu ifade etti.



Öte yandan, festival, 20 Haziran'a kadar konserlerle devam edecek. Grammy ödüllü 4 sanatçıyı ağırlayacak festival, çağdaş cazla funk, rock, Latin, soul, pop ve dünya müziğini cazın zengin dokusuyla harmanlayan etkileyici performansların yanı sıra jam session, söyleşi ve masterclass çalışmalarına da ev sahipliği yapacak.



Festival, 6 Haziran'da dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Rusya'nın caz elçisi Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve Rus şarkıcı, besteci ve söz yazarı Sergey Mazayev'i ağırlayacak.

