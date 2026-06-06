Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri 9. Antalya Akra Caz Festivali Kenan Doğulu konseriyle başladı

        9. Antalya Akra Caz Festivali Kenan Doğulu konseriyle başladı

        Antalya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Akra Caz Festivali, Kenan Doğulu konseriyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 02:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        9. Antalya Akra Caz Festivali Kenan Doğulu konseriyle başladı

        Antalya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Akra Caz Festivali, Kenan Doğulu konseriyle başladı.

        Akra Hotels tarafından düzenlenen Akra Caz Festivali'nin açılışı için Akdeniz ve Beydağları'nın manzarası eşliğinde Akra Antalya'nın açık hava sahnesinde konser düzenlendi.

        Sanatçı Kenan Doğulu, caz müzisyenleriyle hazırladığı pop caz projesi "İhtimaller" ile sahne alarak, festivalin açılışını yaptı.

        Dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Rusya'nın caz elçisi Igor Butman da sanatçıya eşlik etti.

        Çok sayıda müziksever, alanı doldurarak konseri izledi.

        Kenan Doğulu, bazı şarkılarını ilk kez seslendirdiğini belirterek, Akra Caz Festivali'nin önemli olduğunu ifade etti.

        Öte yandan, festival, 20 Haziran'a kadar konserlerle devam edecek. Grammy ödüllü 4 sanatçıyı ağırlayacak festival, çağdaş cazla funk, rock, Latin, soul, pop ve dünya müziğini cazın zengin dokusuyla harmanlayan etkileyici performansların yanı sıra jam session, söyleşi ve masterclass çalışmalarına da ev sahipliği yapacak.

        Festival, 6 Haziran'da dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Rusya'nın caz elçisi Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve Rus şarkıcı, besteci ve söz yazarı Sergey Mazayev'i ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız"
        "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız"
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Polat Ailesi birbirine düştü
        Polat Ailesi birbirine düştü
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        Cesedi çuvalla gömdüler, mahkemede suçu birbirlerine attılar
        Cesedi çuvalla gömdüler, mahkemede suçu birbirlerine attılar
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        Hakan Safi Greenwood'u açıkladı!
        Hakan Safi Greenwood'u açıkladı!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!

        Benzer Haberler

        CEV Plaj Voleybolu Milletler Kupası Türkiye etabı, Alanya'da başladı
        CEV Plaj Voleybolu Milletler Kupası Türkiye etabı, Alanya'da başladı
        Antalya'da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaraland...
        Antalya'da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaraland...
        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
        Kepez'in geleceğine yön verecek projeler meclisten geçti
        Kepez'in geleceğine yön verecek projeler meclisten geçti
        CEV plaj voleybolu milletler kupası Alanya'da başladı
        CEV plaj voleybolu milletler kupası Alanya'da başladı
        Antalya'da 'deniz kızları' eşliğinde dip temizliği Dalış yapan deniz kızlar...
        Antalya'da 'deniz kızları' eşliğinde dip temizliği Dalış yapan deniz kızlar...