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        AGC'nin "Turizm Haberciliği Eğitimi"nin sertifika töreni düzenlendi

        Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Antalya Şubesi ile Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) iş birliğinde düzenlenen "Turizm Haberciliği Eğitimi"ni tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 23:45 Güncelleme:
        AGC'nin "Turizm Haberciliği Eğitimi"nin sertifika töreni düzenlendi

        Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Antalya Şubesi ile Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) iş birliğinde düzenlenen "Turizm Haberciliği Eğitimi"ni tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.

        Gazetecilerin turizm alanındaki bilgi ve birikimlerini artırmayı amaçlayan eğitimin ardından sertifika töreni, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, burada yaptığı konuşmada, turizm haberciliğinin en zor gazetecilik alanlarından biri olduğunu söyledi.

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, STK'lerle hareket edildiği zaman Antalya'nın daha güçlü bir şehir haline geldiğini ifade etti.

        Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, projenin sektör açısından da çok değerli olduğunu kaydetti.

        AGC Başkanı İdris Taş ise gazetecileri turizm konusunda uzmanlaştırmak ve mesleki deneyim kazandırmak için bu programı hayata geçirdiklerini belirtti.

        Toplumun turizm haberleri noktasında doğru bilgilendirilmesini önemsediklerini aktaran Taş, projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

        Konuşmaların sonunda kursiyerlere sertifikaları verildi.

        Törene, EMD Antalya Temsilcisi Mehmet Çınar, TUYED Başkanı Haluk Özsevim, AGC yönetim kurulu üyeleri, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

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