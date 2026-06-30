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        Alanya'da elektrikli motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, elektrikli motosikletin üzerinde ayağa kalkarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Alanya'da elektrikli motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, elektrikli motosikletin üzerinde ayağa kalkarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


        Mahmutlar Mahallesi'ndeki D-400 kara yolunda seyreden ve kimliği henüz belirlenemeyen elektrikli motosiklet sürücüsü, hareket halindeyken ayağa kalktı.

        Kollarını yana açarak metrelerce bu şekilde ilerleyen sürücü, hem kendi can güvenliğini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

        Sürücü, tehlikeli hareketlerini sürdürdükten sonra gözden kayboldu.

        Sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, arkasından seyreden başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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