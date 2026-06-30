Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.



N.M. idaresindeki 07 VEG 19 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi'nde, Onur Civelek'in kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü Civelek ağır yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Civelek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Otomobil sürücüsü N.M, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

