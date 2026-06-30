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        Antalya Havalimanı 5 ayda 9 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

        Antalya Havalimanı'nda 5 ayda gelen ve giden yolcu sayısı 9 milyon 169 bin 801 oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Antalya Havalimanı 5 ayda 9 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

        Antalya Havalimanı'nda 5 ayda gelen ve giden yolcu sayısı 9 milyon 169 bin 801 oldu.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, Antalya Havalimanı'na ait uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

        Buna göre, havalimanında mayısta 3 milyon 712 bin 219 yolcuya hizmet verildi.

        Mayıs ayında Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 22 bin 557, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 46 bin 479 ton oldu.

        Yılın 5 ayında ise Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 9 milyon 169 bin 801, uçak trafiği 62 bin 604, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 110 bin 175 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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