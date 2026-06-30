Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçileri Kırkpınar'a hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri Antalya'ya getirmek için mücadele edecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl 3-5 Temmuz tarihlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklarını tamamladı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi başpehlivanlarından İsmail Balaban, Mustafa Batu, Tolga Turan, Yusuf Can Zeybek, Cengizhan Şimşek, Hasan Güzeller, Onur Susuz, Ali İhsan Batmaz, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya ve Erkan Taş olmak üzere 100 güreşçi, er meydanında altın kemeri Antalya'ya getirmek için mücadele edecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, tüm sporculara başarılar dileyerek, "Ata sporu güreşe desteğimiz artarak devam ediyor. Güreşçilerimiz Kırkpınar'a katılabilmek için sezon boyunca zorlu mücadelelerden geçti. Başpehlivanlarımız altın kemeri yeniden Antalya'ya getirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

























