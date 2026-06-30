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        Alanyaspor'da Ertuğrul Taşkıran ve Nicolas Janvier ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, sözleşmesi sona eren kaleci Ertuğrul Taşkıran ve Fransız orta saha oyuncusu Nicolas Janvier ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Alanyaspor'da Ertuğrul Taşkıran ve Nicolas Janvier ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, sözleşmesi sona eren kaleci Ertuğrul Taşkıran ve Fransız orta saha oyuncusu Nicolas Janvier ile yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sona eren futbolcularımız Nicolas Janvier ve Ertuğrul Taşkıran'a formamız altında gösterdikleri profesyonellik, özveri ve emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

        Kaleci Ertuğrul Taşkıran, 2023 yılında transfer olduğu Akdeniz temsilcisinde 89 maçta forma giydi.

        Orta saha oyuncusu Nicolas Janvier de 2023 yılından bu yana forma giydiği Alanyaspor'da 107 maça çıktı, 8 gol kaydetti.

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