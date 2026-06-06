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        Akdeniz Üniversitesi'nde otomotiv bölümündeki tek kız öğrenci mezun oldu

        Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Programı'ndan mezun olan Bahar Topcu, 59 erkek öğrencinin eğitim gördüğü bölümün tek kız öğrencisi olarak mezuniyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 19:07 Güncelleme:
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        Akdeniz Üniversitesi'nde otomotiv bölümündeki tek kız öğrenci mezun oldu

        Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Programı'ndan mezun olan Bahar Topcu, 59 erkek öğrencinin eğitim gördüğü bölümün tek kız öğrencisi olarak mezuniyet sevinci yaşadı.


        Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni Olbia Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

        Törende 59 erkek öğrencinin eğitim gördüğü Otomotiv Teknolojisi Programı'ndan mezun olan Bahar Topcu, izleyenlerden alkış aldı.

        Törende kepini fırlatan Topcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 yıldır otomotiv sektöründe çalışan babası Hasan Topcu'dan ilham alarak bu bölümü tercih ettiğini söyledi.

        Bölümün erkek egemen olarak bilindiğini ifade eden Topcu, "Ailem bölümde okuyan tek kız öğrenci olduğumu söyleyince inanmadılar. Bana hep destek oldular. Sınıf arkadaşlarım da bana hiçbir zorluk yaşatmadı. Kadınlar aklına koyduğu her şeyi emek verdiği sürece yapabilir. Babamın sayesinde otomotiv sektörüne hep ilgim vardı. Okulda da teknik bilgileri öğrendim. İlk hedefim mühendislik bölümüne geçiş yapmak." dedi.

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