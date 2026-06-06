Bakan Ersoy, Antalya'da yeni evlenen çiftin nikah şahidi oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Serik ilçesinde yeni evlenen çifte sürpriz yaparak, nikah şahidi oldu.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Ersoy, AK Parti'ye katılan Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ile bir araya geldi.



Ersoy, Serik Belediyesinde gerçekleştirilen nikah törenine katılarak, Atiye Güngör ve Salim Derman çiftine sürpriz yaptı ve nikah şahidi oldu.



İlçelerde devam eden yatırımların değerlendirildiği programlarda, kültür, turizm, altyapı ve ulaşım alanlarındaki çalışmalar ele alınırken, belediyelerin talepleri de dinlendi.



Bakan Ersoy, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki güçlü işbirliğinin, hizmetlerin daha hızlı hayata geçirilmesini sağlayacağını belirterek, Aksu ve Serik'e yönelik yatırımların süreceğini vurguladı.



Bakanlığın yatırımları hakkında bilgi veren Ersoy, "Yerel yönetimlerimizle uyum içerisinde şehirlerimize daha fazla hizmet üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

