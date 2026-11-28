Türk Kızılay'ı, Akseki’de kan bağışına dikkat çekmek ve gönüllü bağışçı sayısını artırmak amacıyla ‘Kan’panya’ adıyla kan bağışı etkinliği düzenleyecek. 3 Aralık Çarşamba günü Akseki Ali Hasan Coşkun Kardeşler İlkokulu’nda gerçekleştirilecek kampanyada kan bağışında bulunan herkese futbol veya voleybol topu hediye edilecek.

Türk Kızılay'ı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası, 3 Aralık Çarşamba günü saat 09.30 ile 18.30 arasında Akseki Ali Hasan Coşkun Kardeşler İlkokulu’nda gerçekleştirilecek. ‘Kan’panya’ adı verilen etkinlikle hem kan bağışının önemine dikkat çekilmesi hem de vatandaşların gönüllü bağışa teşvik edilmesi amaçlanıyor.

REKLAM

Kampanya yalnızca okul velilerine yönelik olmayacak. Okulda öğrencisi bulunmayan vatandaşlar da kan bağışında bulunmak için okula gelebilecek. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlara, veli olup olmadığına bakılmaksızın futbol veya voleybol topu hediye edilecek. Kampanyaya en fazla katkı sağlayan sınıf ise kupa ile ödüllendirilecek.

"Bir ünite kan 3 kişinin hayatını kurtarabilir"

Türk Kızılayı Antalya Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Okan Erdoğan, kan bağışının hayati önem taşıdığını belirterek, bir ünite kanın 3 kişinin hayatına dokunabileceğini söyledi.

Kan bağışının sürekli ihtiyaç duyulan bir kaynak olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Kan bağışı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığında hayat kurtaran çok önemli bir dayanışma örneğidir. Bir ünite kan bağışıyla 3 kişinin hayatını kurtarabilirsiniz. Kan, üretilemeyen ve yalnızca gönüllü bağışçılardan elde edilebilen bir kaynaktır. Bu nedenle kan bağışının düzenli olarak yapılması büyük önem taşıyor. Her bir bağış, tedavi gören hastalar, ameliyat bekleyenler ve acil kan ihtiyacı bulunan kişiler için umut oluyor" dedi.

REKLAM

Akseki’de düzenlenecek kampanyaya vatandaşları davet eden Erdoğan, kan bağışının toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımızı kan bağışı kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz. Bir kişinin yapacağı bağış, hiç tanımadığı üç kişinin hayatına umut olabilir. Kan bağışında bulunarak hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşayabiliriz. Akseki’de gerçekleştireceğimiz bu kampanyada tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

Kızılay’ın kan bağışı kampanyasıyla Akseki’de gönüllü bağışçılığın yaygınlaştırılması, kan bağışına yönelik farkındalığın artırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.