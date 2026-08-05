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        Aksu'da kaldırım işgallerine yönelik denetim yapıldı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye ekipleri, ilçe genelinde kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Aksu'da kaldırım işgallerine yönelik denetim yapıldı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye ekipleri, ilçe genelinde kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Aksu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kamu düzenini korumak, ilçe sakinlerinin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı.

        Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, kaldırım işgallerine müdahale edilerek masa, sandalye ve ürün teşhirleri kaldırıldı.

        Denetimlerde ayrıca, dilencilere yönelik gerekli yasal işlemler uygulanırken, hanutçular da kontrol edildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile emniyet güçlerinin de destek verdiği denetimlerde, kurallara aykırı faaliyet gösteren işletmelere gerekli cezai yaptırımlar uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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