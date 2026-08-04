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        Antalya'da otomobilin dereye düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin susuz dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 21:01 Güncelleme:
        Antalya'da otomobilin dereye düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin susuz dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Çakış Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 CMJ 677 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kuruyan dereye devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde otomobilin aynı istikamette seyreden başka bir aracın önünden ani bir şekilde geçerek kontrolden çıktığı, yol kenarındaki dereye savrulduğu görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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