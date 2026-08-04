Antalya'da otomobilin dereye düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin susuz dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Çakış Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 CMJ 677 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kuruyan dereye devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan, kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde otomobilin aynı istikamette seyreden başka bir aracın önünden ani bir şekilde geçerek kontrolden çıktığı, yol kenarındaki dereye savrulduğu görülüyor.

