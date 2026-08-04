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        Antalya'da zeytinlik alanda elleri arkadan bağlı olan bir genç ölü olarak bulundu

        Antalya'nın Kepez ilçesindeki zeytinlik alanda, elleri arkadan bağlı halde olan bir genç ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 17:15 Güncelleme:
        Antalya'da zeytinlik alanda elleri arkadan bağlı olan bir genç ölü olarak bulundu

        Antalya'nın Kepez ilçesindeki zeytinlik alanda, elleri arkadan bağlı halde olan bir genç ölü olarak bulundu.

        Varsak Aydoğmuş Mahallesi 1203 Sokak'taki zeytinlik alanından geçen kişi yerde birinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yapılan incelemede elleri arkadan bağlı olarak bulunan ve hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin üzerinden Mehmet Beyazıtlı (25) adında düzenlenen kimlik çıktı.

        Cenaze otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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