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        Alanya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 17:51 Güncelleme:
        Alanya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde aralarındaki husumetten dolayı çıkan kavgada Mehmet Karadaş'ın pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Z.A, İ.Ö. ve Ş.S, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan Z.A. ve İ.Ö. tutuklandı, Ş.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Saray Mahallesi'nde dün Z.A. ile Mehmet Karadaş, aralarındaki husumetten dolayı tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.A, Karadaş'ı pompalı tüfekle vurmuştu. Hastaneye kaldırılan Karadaş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetmiş, şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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