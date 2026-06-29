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        Serik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklama

        Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 100 gram kubar esrar ile 200 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Serik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklama

        Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 100 gram kubar esrar ile 200 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

        Bir şüpheliye ait ikamet ve arazide yapılan aramalarda 11 kilo 100 gram kubar esrar ile 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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