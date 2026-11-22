Antalya’nın Alanya ilçesinde iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen, 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yol kenarında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü ve şüphelilerden birinin tabancayla ateş ettiği anlar yer aldı.

Olay, dün saat 19.15 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Üçgen Park mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ü., R.Ü., İ.Ü. ve A.Ü. ile yabancı uyruklu S.E., R.E., O.E. ve M.S.E. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Yol kenarında başlayan tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine R.E., S.E., R.Ü. ve M.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

REKLAM

Silahın ateşlendiği anlar kamerada

İki aile arasında yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, taraflar arasında yol kenarında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü görüldü. Görüntülerin devamında ise şüphelilerden birinin tabancayla ateş açtığı anlar yer aldı.

8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, tabancayla ateş ettiği belirlenen M.Ü.’yü gece saatlerinde olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Kavgaya karışan diğer şüphelilerin de hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 8 şüpheli, mahkemece serbest bırakıldı.

REKLAM

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.