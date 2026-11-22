Öğretmen Yasin Demir'in bıçaklanarak öldürüldüğü olayın şüphelileri Hamit Ökten ve K.G., Alanya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgu ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hamit Ökten tutuklandı, K.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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